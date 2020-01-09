Церемония вручения "Оскар" вновь пройдет без ведущего

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В 2020 году церемония вручения кинопремии "Оскар" снова пройдет без ведущего. Такое решение приняла американская академия киноискусств, передает Twitter-аккаунт премии.

Организаторы сообщают, что на церемонии будут присутствовать знаменитости, ожидается множество выступлений и сюрпризов, однако пункт с ведущим перечеркнут.

Отмечается, что в таком формате мероприятие пройдет второй год подряд. В прошлый раз "Оскар" вручили впервые за 30 лет без координатора.

92-я церемония вручения премии состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе. Список номинантов появится 13 января.

Ранее стало известно, что в шорт-лист премии в категории "Лучший фильм на иностранном языке" попала картина Кантемира Балагова "Дылда".