Собянин пригласил москвичей на выставку Малевича на ВДНХ

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы на выставку Каземира Малевича на ВДНХ. Выставка "Казимир Малевич. Не только "Черный квадрат" проходит в павильоне "Рабочий и колхозница".

"За "Черным квадратом" не все разглядели Малевича. Выставка на ВДНХ показывает, что талант художника не ограничился этой картиной. Здесь собраны его малоизвестные работы из музеев и частных коллекций", – написал Собянин в Twittter.

Выставка, посвящена создателю супрематизма Малевичу (1879–1935 гг.). Цель проекта – показать разные грани творчества художника. Выставка продлится до 25 февраля 2018 года.