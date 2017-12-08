Путин поздравил актрису Алису Фрейндлих с днем рождения

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Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с днем рождения. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Талантливая, любимая миллионами зрителей актриса, Вы в полной мере реализовали свой уникальный потенциал, создали богатейшую коллекцию ярких и всегда узнаваемых ролей в театре и кинематографе", – говорится в телеграмме.

Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде. Популярность ей принесла комедийная мелодрама Эльдара Рязанова "Служебный роман", снятая в 1977 году.

Снималась в таких фильмах как "Полосатый рейс" (1961), "Соломенная шляпка" (1974), "Старомодная комедия" (1979), "Сталкер" (1979), "Жестокий романс" (1984), "Подмосковные вечера" (1994), "На Верхней Масловке" (2005), "Женская логика" и "Линия Марты" (2014).

Фрейндлих больше 20 лет проработала в театре имени Ленсовета, после чего перешла в труппу Ленинградского академического Большого драматического театра имени Горького (ныне Российский государственный академический Большой драматический театр имени Товстоногова).

Награждена Государственной премией РСФСР имени Станиславского, Государственной премии РФ в области литературы и искусства, орденами Трудового Красного Знамени , Дружбы, "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени, Почета. С 1981 года – народная артистка СССР.