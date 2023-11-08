Помощница актера Яббарова назвала причину его смерти

Фото: ИТАР-ТАСС/Павел Смертин

Советский и российский актер Анатолий Яббаров, получивший популярность после съемок в фильме "Джентльмены удачи", скончался из-за проблем с сердцем. Об этом ИА "Регнум" рассказала его помощница.

По словам женщины, медики констатировали у актера левожелудочковую недостаточность и кардиомиопатию. На фоне болезней у него отказало сердце.

Собеседница издания также отметила, что вопросами похорон Яббарова занимается она. Cын и внук артиста живут за рубежом и давно не общались с отцом.

Анатолий Яббаров скончался 6 ноября. Ему было 86 лет. Наибольшую известность актеру принесли роли в фильмах "Бег", "Джентльмены удачи", "Два капитана", "Побег из тюрьмы".

