08 ноября, 13:05Культура
Помощница актера Яббарова назвала причину его смерти
Фото: ИТАР-ТАСС/Павел Смертин
Советский и российский актер Анатолий Яббаров, получивший популярность после съемок в фильме "Джентльмены удачи", скончался из-за проблем с сердцем. Об этом ИА "Регнум" рассказала его помощница.
По словам женщины, медики констатировали у актера левожелудочковую недостаточность и кардиомиопатию. На фоне болезней у него отказало сердце.
Собеседница издания также отметила, что вопросами похорон Яббарова занимается она. Cын и внук артиста живут за рубежом и давно не общались с отцом.
Анатолий Яббаров скончался 6 ноября. Ему было 86 лет. Наибольшую известность актеру принесли роли в фильмах "Бег", "Джентльмены удачи", "Два капитана", "Побег из тюрьмы".
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