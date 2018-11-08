Собянин поздравил Меньшикова с днем рождения

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин поздравил с 58-летием актера и художественного руководителя театра имени М.Н. Ермоловой Олега Меньшикова. Мэр опубликовал поздравление в своем Twitter.

"Сегодня день рождения у великолепного актера и талантливого режиссера Олега Меньшикова. Олег Евгеньевич, под вашим руководством театр им. М.Н. Ермоловой постоянно радует столицу интересными премьерами. Спасибо! Желаю оптимизма, вдохновения и, конечно, успехов!" – написал Собянин.

В конце августа Олег Меньшиков в интервью Москве 24 поделился планами на новый театральный сезон и рассказал, почему не читает комментарии в интернете.

Сегодня день рождения у великолепного актера и талантливого режиссера Олега Меньшикова. Олег Евгеньевич, под вашим руководством театр им. М.Н. Ермоловой постоянно радует столицу интересными премьерами. Спасибо! Желаю оптимизма, вдохновения и, конечно, успехов! — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 8 ноября 2018 г.

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