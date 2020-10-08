На Москве 24 выйдет новая программа "На гребне волны"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
По субботам в эфире телеканала Москва 24 смотрите новую программу "На гребне волны". В каждом выпуске ведущая Лейла Ястржембская обсудит с популярными артистами, блогерами, музыкантами и актерами актуальные тренды и секреты успеха.
Каждый выпуск программы – это не столько интервью, а скорее дискуссия на культурные и общественно-значимые темы. Смотрите эфир программы по субботам в 16:20.
На телеканале "Москва Доверие" выйдет новая авторская программа известного российского журналиста Евгения Додолева. В гости к Евгению придут известные актеры театра и кино, режиссеры, музыканты, писатели. В уютной атмосфере телевизионной гостиной, в мягком свете торшера состоится неторопливый разговор единомышленников, размышления о жизни, творчестве, планах на будущее. В программе не будет экономической аналитики, политических прогнозов или курса доллара, но зато будет душевность и тепло от встречи старых друзей. Эфир состоится по пятницам в 17:30.
А по пятницам и субботам на волне 92,0 FM слушайте радиоверсию лайфстайл-журнала The City. Проект уже успешно работает на телеканале Москва 24, а теперь выходит в радиоэфир.
О самых интересных, сногсшибательных, скандальных и модных событиях столицы расскажет главный редактор The City Евгения Смурыгина. Слушатели узнают не только о том, на что и куда нужно пойти, но и куда ходить не надо.
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