На Москве 24 выйдет новая программа "На гребне волны"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По субботам в эфире телеканала Москва 24 смотрите новую программу "На гребне волны". В каждом выпуске ведущая Лейла Ястржембская обсудит с популярными артистами, блогерами, музыкантами и актерами актуальные тренды и секреты успеха.

Каждый выпуск программы – это не столько интервью, а скорее дискуссия на культурные и общественно-значимые темы. Смотрите эфир программы по субботам в 16:20.

На телеканале "Москва Доверие" выйдет новая авторская программа известного российского журналиста Евгения Додолева. В гости к Евгению придут известные актеры театра и кино, режиссеры, музыканты, писатели. В уютной атмосфере телевизионной гостиной, в мягком свете торшера состоится неторопливый разговор единомышленников, размышления о жизни, творчестве, планах на будущее. В программе не будет экономической аналитики, политических прогнозов или курса доллара, но зато будет душевность и тепло от встречи старых друзей. Эфир состоится по пятницам в 17:30.

А по пятницам и субботам на волне 92,0 FM слушайте радиоверсию лайфстайл-журнала The City. Проект уже успешно работает на телеканале Москва 24, а теперь выходит в радиоэфир.

О самых интересных, сногсшибательных, скандальных и модных событиях столицы расскажет главный редактор The City Евгения Смурыгина. Слушатели узнают не только о том, на что и куда нужно пойти, но и куда ходить не надо.