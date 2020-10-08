Москва онлайн: Алексей Учитель, Филипп Юрьев и Кристина Асмус расскажут о фильме "Китобой"

Фото: кадр из фильма "Китобой", режиссер – Филипп Юрьев. Киностудия "Рок", Orka Film, Man's Films Productions

9 октября в киноцентре "Октябрь" состоится специальный показ и обсуждение фильма "Китобой" Филиппа Юрьева.

Согласно сюжету, в глухом чукотском поселке появился интернет, и юный охотник Лешка влюбился в молчаливую девушку из видеочата. Узнав, что она живет в Детройте, юноша решился на самый отчаянный поступок в своей жизни.

В этом году фильм удостоился главного приза программы "Дни Венеции" Венецианского кинофестиваля и награды за лучшую режиссуру и актерскую работу на фестивале "Кинотавр".

О работе над фильмом расскажут режиссеры Алексей Учитель и Филипп Юрьев, актриса Кристина Асмус. В роли модератора беседы выступит кинокритик Антон Долин.

Смотрите трансляцию 9 октября в 21:45 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.