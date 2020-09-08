Москва онлайн: зачем городам нужны лайфстайл-издания

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12 сентября в рамках Российской креативной недели состоится встреча с членами редакции лайфстайл-портала The City. Тема – "Зачем городам лайфстайловые медиа: что бы что?"

Сотрудники The City расскажут о своем опыте работы в медиа во время пандемии коронавируса и о том, как общаться с гостями и зрителем в изменившейся из-за ограничений реальности.

Сегодня самые разные лайфстайл-проекты и городские медиа есть практически в каждом городе. Редакция The City заново придумывает подход к современным горожанам, используя не только сервисные, но и ценностные сообщения, вписываясь в городскую повестку и не забывая о мировом контексте.

В беседе участие примут:



Григорий Туманов, журналист, креативный продюсер The City и "Ночной смены", автор подкаста "Мужчина, вы куда?". В The City отвечает за подбор новых героев, форматы и темы, иногда сам появляется в кадре.



Дмитрий А. Быков, журналист, диджей-любитель, шеф-редактор двух модных изданий – GQ и Vogue. Специфика работы на два фронта сделала Дмитрия специалистом в мужской и женской психологии. Активно интересуется театром и рейвами. Однако после рождения дочки премьер и вечеринок в его жизни стало существенно меньше.



Александр Ильин, ресторанный критик The City, ранее известный как гастрономический обозреватель "Афиши", а еще раньше – редактор журнала "Гастрономъ". Александр более 20 лет посвятил написанию текстов про еду и людей, которые ее готовят.