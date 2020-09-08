Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

08 сентября, 13:49

Москва онлайн: зачем городам нужны лайфстайл-издания

культура город Москва онлайн

Фото: предоставлено организаторами

12 сентября в рамках Российской креативной недели состоится встреча с членами редакции лайфстайл-портала The City. Тема – "Зачем городам лайфстайловые медиа: что бы что?"

Сотрудники The City расскажут о своем опыте работы в медиа во время пандемии коронавируса и о том, как общаться с гостями и зрителем в изменившейся из-за ограничений реальности.

Сегодня самые разные лайфстайл-проекты и городские медиа есть практически в каждом городе. Редакция The City заново придумывает подход к современным горожанам, используя не только сервисные, но и ценностные сообщения, вписываясь в городскую повестку и не забывая о мировом контексте.

В беседе участие примут:

  • Григорий Туманов, журналист, креативный продюсер The City и "Ночной смены", автор подкаста "Мужчина, вы куда?". В The City отвечает за подбор новых героев, форматы и темы, иногда сам появляется в кадре.

  • Дмитрий А. Быков, журналист, диджей-любитель, шеф-редактор двух модных изданий – GQ и Vogue. Специфика работы на два фронта сделала Дмитрия специалистом в мужской и женской психологии. Активно интересуется театром и рейвами. Однако после рождения дочки премьер и вечеринок в его жизни стало существенно меньше.

  • Александр Ильин, ресторанный критик The City, ранее известный как гастрономический обозреватель "Афиши", а еще раньше – редактор журнала "Гастрономъ". Александр более 20 лет посвятил написанию текстов про еду и людей, которые ее готовят.

Смотрите трансляцию 12 сентября в 19:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать