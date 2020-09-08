Москва онлайн: зачем городам нужны лайфстайл-издания

08 сентября, 13:49
Фото: предоставлено организаторами
12 сентября в рамках Российской креативной недели состоится встреча с членами редакции лайфстайл-портала The City. Тема – "Зачем городам лайфстайловые медиа: что бы что?"
Сотрудники The City расскажут о своем опыте работы в медиа во время пандемии коронавируса и о том, как общаться с гостями и зрителем в изменившейся из-за ограничений реальности.
Сегодня самые разные лайфстайл-проекты и городские медиа есть практически в каждом городе. Редакция The City заново придумывает подход к современным горожанам, используя не только сервисные, но и ценностные сообщения, вписываясь в городскую повестку и не забывая о мировом контексте.
В беседе участие примут:
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