Москва 24: какой будет программа 44-го Московского международного кинофестиваля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

9 августа в ТАСС пройдет пресс-конференция, посвященная открытию 44-го Московского международного кинофестиваля.

О предстоящем фестивале и его участниках расскажут:



председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев;

киновед Евгения Тирдатова;

кинокритик Егор Москвитин;

кинокритик и киновед Сергей Лаврентьев;

член отборочной комиссии конкурса короткого метра ММКФ Надежда Королева;

куратор программы "Свободная мысль" и конкурса документального кино ММКФ Григорий Либергал;

член отборочной комиссии конкурса документального кино ММКФ Сергей Мирошниченко.

Смотрите прямую трансляцию 9 августа в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.