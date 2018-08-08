Актер из сериала "Друзья" Мэттью Перри перенес операцию

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Американский актер Мэттью Перри, известный своей ролью в культовом ситкоме "Друзья", перенес серьезную операцию на желудочно-кишечном тракте.

Как сообщает портал TMZ, представители звезды подтвердили хирургическое вмешательство, причиной стала перфорация желудочно-кишечного тракта.

Операцию провели в клинике Лос-Анджелеса. Медики добавили, что повреждение было опасным и без вмешательства могло привести к летальному исходу.

Представители актера от его лица попросили уважать личное пространство Перри во время лечения, поблагодарив за беспокойство о его здоровье.