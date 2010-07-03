По итогам выходных российский прокат возглавил фильм "Шазам!"

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За первые четыре дня показа кинолента режиссера Дэвида Сандберга "Шазам!" собрала в кинотеатрах России и стран СНГ более 300 миллионов рублей, сообщает портал kinobusiness.com.

Картина рассказывает о школьнике, который неожиданно получает сверхспособности. В фильме снимались Закари Левай, Марк Стронг, Джек Дилан и другие.

Второе место по итогам уик-энда занимает новая экранизация романа Стивена Кинга "Кладбище домашних животных". Вышедшая в российском прокате 4 апреля, лента режиссеров Кевина Колша и Денниса Уидмайера заработала более 190 миллионов рублей. В фильме сыграли Джейсон Кларк, Джон Литгоу, Эми Саймец и другие.

Третья строчка в рейтинге досталась лидеру прошлой недели "Дамбо". Киноистория принесла создателям почти 100 миллионов рублей. Фильм Тима Бертона, идущий в кинотеатрах России с 28 марта, является киноверсией одноименного мультфильма 1941 года.

Это трогательная история о цирковом слоненке Дамбо, который научился летать. Главные роли в фильме исполнили Колин Фаррелл, Дэнни ДеВито, Ева Грин и другие.