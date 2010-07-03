Майкл Бэй не будет снимать новых "Трансформеров"

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Один из самых кассовых режиссеров планеты Майкл Бэй отказался принимать участие в съемках шестой части фильма о "Трансформерах", передает Slash Film.

Новостью поделился продюсер фильма Лоренцо ди Бонавентура. По его словам, Бэй дал ясно понять, что не будет режиссером новой истории про автоботов.

Сообщается, что Бэй работал над данной франшизой почти 10 лет. Бонавентура подчеркнул, что новая картина не будет продолжением пятой части "Трансформеров".

Ранее сообщалось, что российский актер Юрий Колокольников примет участие в съемках боевика Майкла Бэя с Райаном Рейнольдсом.

Фильм поведает зрителям историю шести миллионеров, которые инсценировали свою смерть, чтобы создать отряд по борьбе с преступностью.

Кино будут снимать в Италии с конца сентября по конец ноября. Премьера намечена на 2019 год.