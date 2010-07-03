Песня Havana признана самой продаваемой в 2018 году

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Композиция Havana 21-летней американской певицы кубинского происхождения Камилы Кабельо стала самым успешным синглом 2018 года.

Как говорится на сайте Международной федерации звукозаписи (IFPI), в прошлом году по всему миру было реализовано 19 миллионов копий песни.



Второе место занял трек God's Plan канадского хип-хоп исполнителя Дрейка (15,3). Третье – песня Shape of You Эда Ширана (14,9), передает "Вечерняя Москва".

21 февраля были объявлены победителей премии BRIT Awards 2019. В номинации "Лучшая британская группа" победила инди-рок группа из Манчестера The 1975.