Страницу актрисы Шмыковой закрыли на сайте Центра Мейерхольда

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

На официальном сайте московского Центра имени Мейерхольда временно закрыли страницу актрисы Варвары Шмыковой. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пиар-директора центра Елену Ковальскую, артистка продолжит играть в спектаклях.

"Варвара Шмыкова является актрисой негосударственной театральной компании "Июльансамбль", которая является одним из резидентов центра. В спектаклях она играет и будет играть, но по моему личному решению ее страница на сайте временно закрыта", – сказала Ковальская.

Ранее на своей странице в Instagram Шмыкова призывала участвовать в несогласованных акциях 31 января.

Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их организаторов провокаторами. Он отметил, что в Кремле обеспокоены проведением несанкционированных акций. По его словам, жесткие действия полиции в рамках закона по пресечению таких акций оправданны.