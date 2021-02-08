The City запустил серию подкастов "Город ресторанов"

Проект The City запускает серию подкастов "Город ресторанов". Первый сезон посвящен девяностым годам в Москве и ресторанам, которые работали тогда в городе.

Что пробовали, куда ходили, чему удивлялись, сколько платили? Вспоминают сами москвичи от первого лица. Ведущие подкаста Евгения Смурыгина и Александр Ильин взяли десятки интервью, чтобы не просто вспомнить время через призму общепита, но и попытаться посмотреть на него глазами реальных людей.

"Идея подкаста пришла к нам весной на карантине. Мы подумали, что было бы здорово отрефлексировать то время: ведь толком о том, какими были рестораны в 90-е, никто не вспоминал. С момента открытия "Макдоналдс" на Пушкинской в феврале 2020 года прошло ровно 30 лет. Мы делали на сайте материал с воспоминаниями, и он во многом послужил триггером для формы: мы поняли, что хотели бы делать нарратив с воспоминаниями живых людей. В дальнейшем мы планируем продолжать вспоминать рестораны Москвы уже 80-х, 70-х и 60-х годов", – рассказала главный редактор проекта The City Евгения Смурыгина.

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