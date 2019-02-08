Фонд кино объявил конкурс на поддержку разработки фильмов

Конкурс на поддержку разработки фильмов объявлен Фондом кино. Приказ опубликован на сайте фонда.
Претенденты могут подать заявки с 12 февраля по 7 марта 2019 года.
Фонд кино был создан в 1994 году в рамках подготовки к празднованию 100-летия мирового и российского кинематографа. Организация занимается поддержкой отечественной кинематографии, повышением ее конкурентоспособности и обеспечением условий для создания качественных кинолент.
Ранее стало известно, что кабмин утвердил состав попечительского совета Фонда кино. В совет вошли спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, глава Сбербанка Герман Греф и глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.
Число окупившихся в прокате отечественных фильмов по итогам 2018 года, по подсчетам портала экспертов, стало самым большим за всю историю российского кино. 12 картин заработали в кинотеатрах в два раза больше производственного бюджета. На росте окупаемости сказывается поддержка Фонда кино и развитие киноиндустрии в целом.
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