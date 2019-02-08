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12:36

Археологов попросили установить владельцев найденного в центре Москвы клада

культура

12:36

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Департамент культурного наследия Москвы обратился к археологам с просьбой установить возможных владельцев клада монет, который был найден в ходе раскопок на улице Долгоруковская. Об этом сказал глава департамента Алексей Емельянов.

"Мы понимаем, что клад был спрятан где-то на втором этаже, и попробуем восстановить, если не конкретное лицо, то круг людей, семью, может быть несколько семей возможных владельцев этих монет. Я думаю, что нам удастся их установить", – сказал Емельянов, передает Агентство "Москва".

Ранее в ходе строительных работ на улице Долгоруковская археологи обнаружили клад с серебряными и медными монетами XIX-XX веков. Клад находился в слое битых кирпичей.

В 1960-е годы это здание пошло под снос, монеты попали в землю вместе с обломками. Там они долго подвергались агрессивному воздействию среды, из-за чего сильно окислились. Клад состоит из 97 монет разного номинала – от полкопейки до рубля. Из них 36 медных монет и 59 серебряных. Общая сумма – 35 рублей 50,5 копеек.

культура

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