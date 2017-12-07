Выбраны худшие фильмы года

Фото: кадр из фильма "Трансформеры: Последний рыцарь", режиссер Майкл Бэй

Журнал Rolling Stone составил список худших фильмов 2017 года. Первое место в рейтинге картина "Трансформеры: Последний рыцарь", сообщает "Газета.ру".

На втором месте фильм "Темная башня", а на третьей строчке "На пятьдесят оттенков темнее". За ними следуют "Песня за песней", "Мумия" и "Между нами горы".

Также в первую десятку вошли "Валериан и город тысячи планет", "Здравствуй, папа, Новый год! – 2", "Субурбикон" и "Эмоджи фильм".