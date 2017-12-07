Актриса из "Игры престолов" назвала дату выхода финального сезона

Актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в сериале "Игра престолов", назвала год выхода финального сезона этого сериала.

По ее словам, зрители увидят восьмой сезон сериала в 2019 году, сообщает "Газета.ру". Софи Тернер добавила, что съемки восьмого сезона "Игры престолов" стартовали в октябре и завершатся через шесть-семь месяцев.

Уже в ноябре 2018 года выйдет блокбастер "Люди Икс: Темный Феникс" с участием актрисы. По словам Тернер, у нее в планах есть пара независимых картин. "Я продюсер своего следующего фильма", – рассказала актриса. Речь о ленте "Когда я упала с неба".