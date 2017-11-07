Тина Канделаки записала трек с ответом рэперу Млечному

Фото: ТАСС/Митя Алешковский
Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки записала трек в ответ рэперу Ване Млечному (Ивану Бредневу).
В тексте она высмеяла скорость чтения Млечного. Ссылку на аудиозапись телеведущая опубликовала в своем микроблоге в Twitter.
"От твоего дисса, Ваня, я в шоке, честно. Как ты запомнил так много текста? Играл в футбол, но и в нем ты бездарь. Твой любимый спорт – это прыжки на месте. Ты не думал отвечать за слова, но дети всегда отвечают передо мной", – исполнила Канделаки.
Ранее Млечный предложил ведущей поучаствовать в батле, она приняла его вызов. Рэпер выложил в соцсети дисс – запись, на которой исполнитель неуважительно отзывается об адресате. Он также добавил, что мечтал попасть на передачу "Самый умный" и оказаться перед ее ведущей – Канделаки.
О том, когда состоится батл между рэпером и гендиректором "Матч ТВ", пока не сообщается.
Ранее стало известно, что Канделаки звонила рэперу Гнойному перед выступлением в Санкт-Петербурге после инцидента с избиением.
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