Тина Канделаки записала трек с ответом рэперу Млечному

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки записала трек в ответ рэперу Ване Млечному (Ивану Бредневу).

В тексте она высмеяла скорость чтения Млечного. Ссылку на аудиозапись телеведущая опубликовала в своем микроблоге в Twitter.

"От твоего дисса, Ваня, я в шоке, честно. Как ты запомнил так много текста? Играл в футбол, но и в нем ты бездарь. Твой любимый спорт – это прыжки на месте. Ты не думал отвечать за слова, но дети всегда отвечают передо мной", – исполнила Канделаки.

Ранее Млечный предложил ведущей поучаствовать в батле, она приняла его вызов. Рэпер выложил в соцсети дисс – запись, на которой исполнитель неуважительно отзывается об адресате. Он также добавил, что мечтал попасть на передачу "Самый умный" и оказаться перед ее ведущей – Канделаки.

О том, когда состоится батл между рэпером и гендиректором "Матч ТВ", пока не сообщается.

Ранее стало известно, что Канделаки звонила рэперу Гнойному перед выступлением в Санкт-Петербурге после инцидента с избиением.