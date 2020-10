Фото: youtube.com/TopPop

В США умер популярный регги-исполнитель Джонни Нэш, сообщает "Экспресс газета".

В последние минуты своей жизни артист находился в собственном доме в окружении семьи. Он скончался в возрасте 80 лет.

Сын певца рассказал, что Нэш ушел из жизни по естественным причинам.

Джонни Нэш начал заниматься музыкой в 1957 году, посвятив ей всю жизнь. Мировая известность пришла к нему в 1972 году благодаря синглу I Can See Clearly Now.