Баста и "Сплин" споют в Кремле песни группы "Кино"

6 октября на сцене Кремлевского дворца пройдет трибьют легендарной группе "Кино" – "Звезда по имени солнце". В нем примут участие уже заявленные ранее "Симфоническое кино" Юрия Каспаряна и группа "Сплин". А третьим участником объявлен Баста (Василий Вакуленко).
"Цой – это наша юность. В том времени остались наши переживания, это безумная ностальгия, очень много самых разных человеческих чувств и эмоций, – рассказал Василий. – Первая песня "Кино", которую я услышал, – "Пачка сигарет". Ее и еще несколько треков я исполню на этом концерте. Быть участником такого выступления – большая честь для меня".
Нынешний год, пожалуй, один из самых насыщенных событиями, посвященными творчеству Виктора Цоя. Трибьюты, фестивали, где исполняются песни группы "Кино", проходят с неизменными аншлагами в разных городах и регионах России. И даже Metallica выбрала именно "Группу крови" для своего традиционного исполнения самой знаковой песни посещаемой ими страны.
Крылатая фраза "Цой жив" стала пророческой – его творчество действительно продолжает жить в каждом поколении, оставаясь актуальным во все времена.
Когда: 6 октября, 19:00 Где: Государственный Кремлевский дворец
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