Конкурс аэросъемки "Взлетай и снимай!" выберет лучшее видео с дрона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Всероссийский конкурс аэросъемки "Взлетай и снимай!" будет принимать работы с 7 июня по 8 августа 2021 года. О старте состязания объявили телеканалы Т24, "Живая Планета" и "Моя Планета".
Главное требование к участникам – прислать полутораминутный ролик, снятый на дрон. За несколько лет существования конкурса участники прислали большое количество видеороликов, впечатляющих своей динамичностью, монтажом, атмосферой. Только в 2020 году более 500 авторов из разных уголков России приняли участие в конкурсе и прислали около 1 000 работ.
"За последние 7–8 лет произошла настоящая революция, появились дроны самых разных размеров и модификаций. Они доступны буквально для каждого, кто любит путешествия и хочет снимать. И это "выпустило джинна из бутылки". В прошлом году я потратил 2 дня на изучение работ, присланных на конкурс из самых разных концов страны. И это было просто потрясающе", – рассказал главный редактор телеканала "Моя Планета" Николай Табашников.
В новом сезоне заявки на конкурс принимаются в трех номинациях – "Путешествие", "Природа" и "Экстрим". Лидеры каждой номинации получат 100 000 рублей. Участников, которые займут вторые и третьи места, ждут ценные призы и приятные подарки от партнеров конкурса.
В жюри конкурса войдут представители трех каналов. Награждение победителей состоится на фестивале дронов Rostec drone festival, который пройдет 28–29 августа на ВДНХ.
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