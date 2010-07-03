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10:03

Закулисье большой волны: в Москве представят фильм Billabong о бигвейв-серфинге

культура спорт кино

10:03

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Фото: предоставлено организаторами

Billabong приглашает вас на российскую премьеру нового фильма "Душа волны" (Vague a l’ame). Бенджамин Санчис и режиссер фильма Винсент Кардасик специально прилетят в Москву, чтобы представить картину 13 июня в кинотеатре "Цифровое деловое пространство".

Документальный фильм "Душа волны" (Vague a l’ame) переносит зрителей прямо на гребень 20-метровой волны Джоус, на спот Назаре и к гигантским ледяным волнам ирландского Малламора.

Режиссер Винсент Кардасик наблюдает за тем, как безумцы Шейн Дориан, Бенджамин Санчис и Джастин Бекре покоряют сумасшедшие волны на смертельно опасных серф-спотах.

Команда Billabong Adventure Division начала съемки в Назаре, где Бенджамин "Санчо" Санчис покорил крупнейшую волну на споте. Эта волна чуть не убила его, но принесла серферу награду WSL (World Surf League) в номинации XL Wipeout года. "Мы начали и закончили фильм в Назаре", – говорит Санчис. "В первый раз я пережил тяжелейший вайп-аут. Мы вернулись через несколько лет, и я успешно поймал одну из самых больших волн в моей жизни. Это и есть своеобразный итог фильма для меня – преодолеть страх. Весь фильм получился таким – там есть и падения, и взлеты. Есть радость, чувство братства между серферами, и есть тяжелые уроки, которые пришлось получать в одиночку".

Видео: YouTube/BOARDRIDERS

"Душа волны" дарит редкую возможность заглянуть "за кулисы" больших достижений и увидеть живые, неотрепетированные эмоции, которыми наполнены приключения бигвейв-серферов. Это адреналин и тяжелый труд, дружба и одиночество, грусть и радость, разочарование и эйфория от погони за гигантскими свеллами по всему миру. "Душа волны" – это не просто фильм о серфинге. Это откровенный рассказ о том, чего на самом деле требует покорение самых огромных волн на планете – как от серферов, так и от съемочной команды. Это взгляд изнутри на боль, сомнения и страх, которые сопровождают безумцев на пути к покорению гигантских волн.

"Моей целью было показать то, что происходит за кадром таких историй, – рассказывает режиссер Винсент Кардасик. – Почему эти люди готовы объехать весь свет в поисках своей волны? Что движет ими – страсть, деньги, жажда наград или честолюбие? В "Душе волны" я хотел показать мир этих людей. Это кино не только о серфинге – скорее это попытка зафиксировать и невероятные волны, и ни с чем несравнимые эмоции, которые бьют через край в таких путешествиях".

Премьеру фильма команда Billabong Adventure Division провела на французском серф-споте Оссегор, после чего фильм отправится в турне по Европе. Премьера в России состоится 13 июня в Центральном деловом пространстве (Покровка, 47)

Регистрация доступна по ссылке.

культура спорт кино

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