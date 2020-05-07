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Москва 24

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Культура

18:29

В Москве представили выставку "Фронтовой рисунок"

культура досуг выставки

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Центральный музей Вооруженных Сил РФ открыл онлайн-выставку на основе своей коллекции. Экспозиция получила название "Фронтовой рисунок".

На выставке представлены 30 работ военных художников, написанные на фронтах Великой Отечественной войны. Большая их часть сделана карандашом, поскольку это было удобнее в полевых условиях, но есть и написанные тушью или акварелью.

Посетители онлайн-выставки увидят рисунки Н. Н. Жукова, П. А. Кривоногова, В. С. Климашина, И. А. Соколова, И. Д. Кричевского и других живописцев Студии имени М. Б. Грекова. Представленные работы составляют лишь часть от коллекции музея.

Ранее стало известно, что в День Победы откроется новая экспозиция в Музее Победы на Поклонной горе. Проект "Подвиг народа" посвящен труженикам тыла, журналистам, ученым и медикам.

Кроме того, программу к всенародному празднику подготовили в столичных парках. К проекту уже подключились Лианозовский, Измайловский, Воронцовский парки, сад имени Баумана и другие.

Проход к смотровым площадкам и набережным будет закрыт в Москве 9 мая

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