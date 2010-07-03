Group-IB не стала комментировать ход проверки шоу "Голос. Дети"

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Компания Group-IB, экспертов которой привлекли к изучению итогов голосования на финале шоу "Голос. Дети", отказалась комментировать результаты проверки до ее окончания, сообщает РБК.

За Микеллу Абрамову в финале шоу "Голос. Дети" активнее всего голосовали жители пяти регионов — Москвы и Подмосковья, а также Курской, Калининградской и Кировской областей.

Ранее в пресс-службе Первого канала сообщили, что, когда они будут иметь достаточно информации, сообщат ее.

Скандал вокруг победы дочери Алсу в шоу "Голос. Дети" разгорелся после обнародования итогов голосования. Согласно им, десятилетняя Микелла Абрамова выиграла с большим отрывом. Зрители потребовали пересмотра результатов. Первый канал объявил о проверке.

Протокол голосования был опубликован на сайте канала. Из него следует, что через систему телефонных звонков победившая Микелла Абрамова (номер 07 — 36 428 звонков) набрала почти 92 процента голосов в тройке суперфиналистов.



Победа в конкурсе дочери Алсу вызвала волну возмущения

Шоу "Голос" – российская версия международного проекта The Voice. Отличительная черта вокального соревнования – слепые прослушивания – первый этап шоу. Наставники повернуты к сцене спиной и выбирают участников своих команд только на слух.

Аналоги The Voice выходят на ТВ по всему миру. Победители и участники популярной передачи в дальнейшем становятся конкурсантами популярных площадок. Так, например, победительница первого российского "Голоса" Дина Гарипова представляла Россию на "Евровидении-2013", в финале певица заняла пятое место.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин призвал прекратить травлю Микеллы Абрамовой. Певец Валерий Меладзе полагает, что результаты нужно пересмотреть. Ведущий шоу Дмитрий Нагиев допустил аннулирование итогов финального голосования.

Алла Пугачева пригласила участников шоу в ресторан. На встречу пришли четверо детей, каждому она вручила "Золотую звезду Аллы".

