Юдашкина отстранили от участия в Неделе Высокой Моды в Париже – СМИ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Российский модельер Валентин Юдашкин не примет участие в программе Недели Высокой Моды в Париже. Об этом пишет агентство France-Presse.

Как объяснил глава федерации Высокой Моды Ральф Толедано, решение вызвано тем, что российский модельер не осудил ситуацию на Украине.

"Если бы он высказал сомнения по поводу войны на Украине, его сложно было бы убрать из программы", – сказал Толедано.

Глава федерации призвал провести показы в мрачной обстановке. По мнению Толедано, необходимо также сделать пожертвования для людей, бегущих с Украины.

Ранее стало известно, что Международная федерация кошек (FIFE) запретила животным из России принимать участие в международных выставках в связи с текущей ситуацией на Украине.

Кроме того, кошек, выведенных в России, нельзя будет регистрировать в родословной книге под эгидой FIFE. Данные ограничения будут действовать по меньшей мере до начала лета.

Позднее российский дрессировщик кошек Юрий Куклачев призвал спокойно реагировать на ситуацию. Он подчеркнул, что данная сфера является бизнесом.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.