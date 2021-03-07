Сотрудники полиции провели праздничный флешмоб в метро к 8 Марта

Фото: телеграм канал Новости Москвы
Сотрудники полиции на станции метро "Курская" организовали флешмоб в честь Международного женского дня. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По информации пресс-центра МВД России, в акции принял участие Культурного центра Главного управления МВД России по Москве. Музыканты начали играть в круглом аванзале "Курской".
"В это время курсанты Московского университета МВД России имени Кикотя в парадной форме поднялись на эскалаторе в зал с букетами весенних тюльпанов и поздравили женщин с 8 Марта, пожелав улыбок и хорошего настроения", – заявили в МВД.
Оркестр под управлением дирижера майора внутренней службы Игоря Канурина сыграл для зрителей несколько популярных композиций.
Накануне сообщалось, что к Международному женскому дню в столичных теплицах вырастили пять миллионов тюльпанов. Букеты уже поступают в магазины, причем цвет у них самый разный – есть сиреневые, желтые, малиновые, красные и белые.
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