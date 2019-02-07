Москва отпразднует 100-летие Башкирии

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В 2019 году республика Башкирия отмечает свое 100-летие со дня образования. В самом регионе, а также в Москве запланированы праздничные проекты в честь знаменательной даты в истории российского федерализма. В республиканском министерстве культуры сообщили, какие именно.

6 марта в Московском международном Доме музыки пройдет торжественный концерт "Рожденные в Башкортостане". На сцену Светлановского зала выйдут известные артисты и мастера искусств – выходцы из Башкирии. Весь вечер на сцене будет работать Национальный филармонический оркестр России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова – знаменитого земляка.

Выступать будут солист Московской областной филармонии Артур Назиуллин, виолончелист Рустем Хамидуллин, обладатель Гран-при II Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева Тимофей Владимиров.

В программе будут участвовать также народный артист Башкирии и Татарстана Ильдар Абдразаков, солист Мариинского театра Аскар Абдразаков, солистка Башкирского государственного театра оперы и балета Диляра Идрисова. Башкирское национальное искусство представит известный кураист-виртуоз Роберт Юлдашев.

Специальным гостем программы станет обладательница Гран-при II Международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова, скрипачка Мария Дуэньяс (Испания). Перед концертом в фойе Московского Дома музыки свои таланты продемонстрируют стипендиаты Благотворительного фонда Владимира Спивакова.