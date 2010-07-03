Чемпионы мира представят танго-шоу на сцене Театрального зала ММДМ

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Концерты с участием чемпионов мира – 2019, посвященные Международному дню танго, пройдут в Театральном зале Дома музыки 10 и 11 декабря. В первом вечере примут участие Максим Герасимов и Агустина Пьяджо (Аргентина – Россия), на следующий день свое танго-шоу представят Фернандо Родригес и Эстефания Гомес (Аргентина). Аккомпанировать артистам будет российский танго-оркестр Solo Tango Orquesta.

Шоу-программа включает в себя разнообразные версии самого страстного танца в мире. С оригинальными интерпретациями зрителей познакомят чемпионы мира – 2019 в категории Tango de Pista (салонное танго) Максим Герасимов и Агустина Пьяджо, а также чемпионы мира – 2019 в категории Tango Escenario (сценическое танго) Фернандо Родригес и Эстефания Гомес.

За музыкальную составляющую отвечает российский танго-оркестр Solo Tango Orquesta – коллектив, за невероятно короткое время стремительно взлетевший на вершину мирового танго-Олимпа и признанный одним из лучших интерпретаторов танго в мире. Оркестр стал победителем XXXV Международного конкурса-фестиваля в Кастельфидардо (Италия) в категории "Музыка Пьяццоллы", XXXVIII Международного конкурса в Клингентале (Германия), а также лауреатом Международного конкурса Libertango (Барнаул) и обладателем специальной премии Фонда имени П. И. Чайковского (Москва).

Официальный оркестр крупных международных танго-фестивалей Solo Tango Orquesta стал и первым европейским танго-оркестром, покорившим родину танго – Буэнос-Айрес. Публика старейших милонг Буэнос-Айреса La Baldosa, Salon Canning, La Viruta аплодировала музыкантам стоя. Затем последовали приглашение на крупнейший фестиваль танго Misterio Tango Festival (2013, 2015), номинации на самую престижную премию Premios Tango (Аргентина, 2018 и 2019) – и каждый раз Буэнос-Айрес был покорен высочайшим исполнительским мастерством и мощной энергетикой артистов.