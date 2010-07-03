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В мире

06 ноября, 19:41

Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

культура происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/ZUMA/ Camilla Morandi

Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщает Agence France Presse со ссылкой на ее родственников.

Они уточнили, что двигательные функции у актрисы не нарушены, ей нужен "небольшой отдых".

По информации СМИ, Денев сильно переутомилась на съемках фильма De son vivant (режиссер Эмманюэль Берко), где она играет главную роль. Фильм выйдет на экраны в 2020 году.

Ранее стало известно, что актриса попала в одну из больниц Парижа. Ее госпитализировали в ночь на 6 ноября.

Катрин Денев родилась 22 октября 1943 года в Париже в семье Мориса Дорлеака и Рени Денев. Известность она получила еще на старте своей карьеры – в 1964 году Денев сыграла юную Женевьев в фильме "Шербурские зонтики". Картина получила "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.

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