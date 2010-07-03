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В мире

13:15

Катрин Денев попала в парижскую больницу

культура за рубежом

Фото: ТАСС/EPA/JULIEN DE ROSA

Знаменитую французскую актрису Катрин Денев положили в одну из парижских больниц, сообщает газета Parisien.

Точный диагноз 76-летней кинодивы не называется, как и название медучреждения. По данным издания, ее госпитализировали в ночь на 6 ноября в серьезном состоянии, "которое требует глубоких обследований".

Катрин Денев – легендарная французская киноактриса. Она является одним из символов французского кинематографа.

Актриса родилась 22 октября 1943 года в Париже в семье Мориса Дорлеака и Рени Денев. Известность она получила еще на старте своей карьеры – в 1964 году она сыграла юную Женевьев в фильме "Шербурские зонтики". Картина получила "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля и была восторженно принята публикой со всего мира.

В последующие годы Денев снялась в более чем 120 фильмах, среди которых работы ведущих режиссеров мира.

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