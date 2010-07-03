Больше тысячи игр, мастер-классов и конкурсов ждет гостей "Игрокона-2019"

Фото: пресс-служба Hobby World
Ежегодный фестиваль настольных игр и развлечений "Игрокон-2019" пройдет 16 и 17 ноября в КВЦ "Сокольники". Заядлых настольщиков, любителей и новичков ждет более 1 000 различных игр, мастер-классов, конкурсов, турниров и других активностей.
В десятый, юбилейный раз на одной площадке объединят людей самых разных возрастов и интересов, чтобы погрузиться в веселые и увлекательные приключения.
Программа фестиваля обещает быть насыщенной – гостей ждут розыгрыши, яркий косплей, мастер-классы и многое другое. Все пространство будет поделено на тематические зоны, поэтому каждый здесь найдет себе занятие по душе. Для тех, кто хочет посоревноваться в любимых играх, традиционно пройдут турниры с ценными призами. Для юных посетителей мероприятия будет работать детская зона с настольными играми и аквагримом.
В этом году на "Игроконе" будет представлено более тысячи игр на любой вкус: от детских и семейных до сложных стратегий, требующих логики, сосредоточенности и внимания. Даже если вы совсем новичок в мире настолок, профессиональные и приветливые гейм-мастера подскажут правила и помогут сориентироваться на мероприятии. Гости "Игрокона" станут участниками гигантских игр, которые развернутся на большом игровом поле. Кроме того, на фестивале традиционно пройдет яркое шоу косплея, где можно будет не только познакомиться с любимыми персонажами из комиксов и мультфильмов, но и сделать с ними оригинальные фотографии на память.
Кроме того, на "Игроконе" будет располагаться пространство с авторскими игротеками. Если вы разработали свою настольную игру, то это отличная возможность продемонстрировать ее крупнейшим издательствам, протестировать, засветить у блогеров и, конечно же, обменяться идеями и опытом с другими авторами.
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