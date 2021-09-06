Актриса Ирина Старшенбаум станет гостем "The City. Говорим"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В ночь с 6 на 7 сентября гостем программы "The City. Говорим" станет актриса Ирина Старшенбаум. Начало трансляции в 00:20 на телеканале Москва 24.

Ирина Старшенбаум расскажет ведущей передачи Ренате Пиотровски о том, как работать в одной из самых публичных профессий, оставаясь при этом максимально скрытным человеком. Кроме того, актриса объяснит, за что все так любят "Кинотавр", который даже не является международным кинофестивалем.

Ранее в программе "The City. Говорим" принимал участие актер театра и кино Андрей Бурковский.