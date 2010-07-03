Православные отмечают Вознесение Господне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Православные христиане в четверг, 6 июня, отмечают один из 12 главных церковных праздников – Вознесение Господне, который всегда приходится на сороковой день после Пасхи.

По преданию, после Воскресения Христос не раз являлся апостолам, уча их основам веры и создания Церкви. На 40-й день Спаситель вывел учеников из Иерусалима на Елеонскую гору и, благословляя их, стал возноситься на небо, пока не исчез в облаке. Тогда же апостолы получили обетование о будущем втором пришествии Христа.

В славянской народной традиции считалось, что с этого дня начинается полный расцвет весны.

По традиции в этот день совершается последний в году крестный ход, а верующие последний раз могут обратиться друг к другу с приветствием "Христос воскресе!".

Спустя десять дней после Вознесения христиане будут отмечать Пятидесятницу, или День святой Троицы. Праздник Пятидесятницы считается днем рождения христианской Церкви.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня посетит Черняховскую епархию Калининградской митрополии и совершит Божественную литургию в кафедральном соборе Архангела Михаила города Черняховска.

