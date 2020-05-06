Актриса Татьяна Васильева получила отрицательный результат теста на COVID-19

Фото: instagram.com/vasileva_vtg

Народная артистка РФ Татьяна Васильева сдала первый тест на коронавирус, он дал отрицательный результат, передает ТАСС.

Она отметила, что ранее сделанное предположение о своем заболевании COVID-19 было основано на результатах компьютерной томографии. В результате исследования, по словам актрисы, у нее была диагностирована двусторонняя пневмония.

Васильева рассказала, что в настоящий момент она проходит курс антибиотиков и чувствует себя лучше.

"Сейчас чувствую себя получше, я пью много сложных антибиотиков. Через какое-то время опять нужно делать КТ и сдавать мазки, пока не проявится что-то", – сообщила актриса.

Ранее СМИ сообщили, что Васильева заболела коронавирусом. После того как у нее поднялась температура и начался кашель, она обратилась в больницу. Впоследствии она заявила, что чувствует себя нормально и проходит курс лечения на дому.