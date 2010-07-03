Театр "У Никитских ворот" в полном объеме возобновит работу 7 мая

Опечатанный судебными приставами в конце апреля театр "У Никитских ворот" устранил нарушения пожарной безопасности, сообщает "Интерфакс".
Ожидается, что в полном объеме театр возобновит работу 7 мая. В этот день, как и указано в афише, состоится спектакль "Капитанская дочка".
В пресс-службе театра рассказали, что за несколько праздничных дней удалось решить то, что не удавалось решить несколько лет. Там подчеркнули, что некоторое время назад департамент культуры Москвы выделил деньги на обеспечение работоспособности системы пожаротушения, однако эти средства "нельзя было освоить, поскольку не было достойного подрядчика". Сейчас же все решено.
Как указали в театре, отменить пришлось лишь спектакль ансамбля "Лойко", запланированный на 8 мая, поскольку артисты должны были приезжать из другого города и сдали билеты.
Ранее сообщалось, что здание театра "У Никитских ворот" опечатали из-за нарушений требований пожарной безопасности. Отмечалось, что администрация учреждения повторно не выполнила в установленный срок предписания пожарного надзора, который обязал устранить неисправность в работе внутреннего противопожарного водопровода, а также систем противопожарной защиты.
В связи с этим 25 апреля Пресненский районный суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток.
Театр расположен рядом с жилым домом на Никитском бульваре, где в феврале 2019 года произошел крупный пожар, в результате которого погибли восемь человек.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.