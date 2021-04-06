Телеканал "Россия" покажет трансляцию концерта с космодрома Байконур

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Телеканал "Россия" 12 апреля в 23:15 покажет прямую трансляцию концерта "Юбилей полета человека в космос" с космодрома Байконур. Именно там, где ровно 60 лет назад со старта корабля "Восток-1" начался отсчет космической эры, впервые в истории пройдет концерт, посвященный подвигу первого космонавта Земли Юрия Гагарина и триумфу российской науки и техники.

На Байконуре прозвучит музыка четырех выдающихся композиторов разных поколений. Специально для концерта Эдуард Артемьев и Алексей Рыбников напишут новые аранжировки своих культовых произведений, а молодые авторы Кузьма Бодров и Кирилл Рихтер представят новую музыку, посвященную космосу. Увертюрой концерта станет работа Кузьмы Бодрова в исполнении детского хора и Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста, дирижера Юрия Башмета.

Телезрителей всей страны ждет грандиозный праздник, посвященный юбилею полета, изменившего судьбу всего человечества. В торжественном концерте примут участие российские артисты с мировыми именами: прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, звезды оперной сцены Хибла Герзмава и Богдан Волков, скрипач Вадим Репин, артист балета Сергей Полунин. Звезды цирка братья Суанбековы представят уникальный аттракцион "Колесо смерти", а канатоходец Максим Кагин совершит впечатляющую прогулку на высоте 45 метров.

На сцену выйдут Сергей Безруков, Ирина Пегова, Сергей Гармаш, Полина Агуреева и другие. Все номера программы объединят вечная мечта человека о космосе и стремление к бесконечному познанию Вселенной. Ведущие концерта – Дарья Златопольская и Андрей Малахов. Художественный руководитель проекта – народный артист СССР Юрий Башмет.

Масштабы шоу, созданного по новейшим технологиям, по-настоящему грандиозны: две сцены на расстоянии более 200 метров, съемки с десятков телекамер и дронов, репортажные кадры самого концерта со спутников, а также прямое включение с борта МКС. Визуальное оформление создано при участии российской студии Sila sveta.

Торжественный концерт в честь юбилея полета человека в космос станет еще одним масштабным событием телеканала "Россия" после концерта Победы на Мамаевом кургане 24 июня 2020 года.