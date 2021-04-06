Голикова рассказала о посещаемости сайтов культуры в 2020 году

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В России по итогам прошлого года посещаемость интернет-ресурсов культуры составила 118 миллионов, что почти в два раза выше планового показателя Минкультуры. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании проектного комитета по нацпроекту "Культура".

"Плановое значение показателя посещаемости цифровых ресурсов культуры увеличилось с 32 до 64 миллионов и было перевыполнено, составив более 118 миллионов обращений", – приводит слова Голиковой Агентство "Москва".

По ее словам, посещаемость портала "Культура.РФ" за отчетный период увеличилась в два раза и впервые превысила 69 миллионов просмотров, из которых 25% пришлось на детей. Голикова отметила, что число запросов в Национальной электронной библиотеке в прошлом году увеличилось до 16,5 миллиона.

Вице-премьер добавила, что в рамках проекта "Цифровая культура" в 2020 году в 44 российских регионах открыто 80 виртуальных концертных залов. Бесплатный доступ к концертам как в записи, так и в режиме реального времени смогли получить свыше восьми миллионов человек.

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