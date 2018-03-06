Арестован похититель "Оскара" у лучшей актрисы года

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Полиция Лос-Анджелеса арестовала мужчину, который похитил статуэтку "Оскар" у актрисы Френсис Макдорманд, получившей награду киноакадемии за лучшую женскую роль, сообщают "Аргументы недели".

Инцидент произошел во время церемонии. Актриса в какой-то момент поняла, что ее статуэтки нет в поле зрения. Макдорманд начала искать награду, но безуспешно, и в итоге покинула церемонию в слезах.

Позже стало известно, что один из фотографов сумел сфотографировать предполагаемого похитителя с "Оскаром" в руке. Таким образом, полиция узнала, кого нужно искать.

В киноакадемии данный инцидент пока никак не прокомментировали.