Сэм Рэйми может снять сиквел "Доктора Стрэнджа"

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Сэм Рэйми может выступить режиссером сиквела экранизации комиксов Marvel "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", сообщает "Газета.ру".

Съемки сиквела должны начаться в мае. Пост режиссера фильма Рэйми может перенять у Скотта Дерриксона, который покинул проект в январе этого года.

До этого Сэм Рэйми режиссировал такие картины, как "Затащи меня в ад", "Оз: Великий и Ужасный". Кроме того, он являлся продюсером перезапуска "Зловещих мертвецов".

Ранее сообщалось о том, что у культового триллера "Молчание ягнят" появится спин-офф. Действие сериала будет происходить спустя год после событий, показанных в фильме. Старлинг вернется к своей работе и будет расследовать опасные дела в условиях острой политической борьбы в США.