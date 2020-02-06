Все эпизоды "Нового Папы" покажут в "Октябре"

Фото: предоставлено организаторами

8 февраля Amediateka и "КАРО.Арт" покажут на большом экране киноцентра "Октябрь" все эпизоды сериала "Новый Папа". В рамках марафона состоится российская премьера финальной серии.

Самый провокационный проект о внутренней кухне Ватикана представят и обсудят со зрителями киновед Всеволод Коршунов и кинокритик Егор Москвитин.

В других кинотеатрах "КАРО" в Москве и регионах в этот же день пройдут специальные показы последнего эпизода.

Для того чтобы попасть на показ, необходимо приобрести подписку на онлайн-сервис Amediateka на сайте Karofilm и получить приглашение в подарок.

Подробности акции и расписание мероприятия доступно по ссылке (список остальных городов и детали).