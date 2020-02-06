Все эпизоды "Нового Папы" покажут в "Октябре"

8 февраля Amediateka и "КАРО.Арт" покажут на большом экране киноцентра "Октябрь" все эпизоды сериала "Новый Папа". В рамках марафона состоится российская премьера финальной серии.
Самый провокационный проект о внутренней кухне Ватикана представят и обсудят со зрителями киновед Всеволод Коршунов и кинокритик Егор Москвитин.
В других кинотеатрах "КАРО" в Москве и регионах в этот же день пройдут специальные показы последнего эпизода.
Для того чтобы попасть на показ, необходимо приобрести подписку на онлайн-сервис Amediateka на сайте Karofilm и получить приглашение в подарок.
История вопроса
"Новый Папа" – продолжение нашумевшего сериала Паоло Соррентино "Молодой Папа", где главную роль исполнил неподражаемый Джуд Лоу. В этот раз в актерский состав вошел Джон Малкович. В сериале также появятся Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон. Еще одно важное пополнение в касте – российская актриса Юлия Снигирь, сыгравшая женщину, переживающую тяжелую семейную трагедию. Вместе с мужем-хирургом (Ульрих Томсен из сериала "Банши") она воспитывает сына-инвалида, и ее история – еще один повод поговорить о целесообразности веры в высшие силы.