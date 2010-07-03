В Москве пройдет премьера волшебной сказки "Лео и Тиг в поисках Нового года"

Фото: ООО "Управляющая компания "Дилявер"
Новый год – любимый праздник детства. Каждый ребенок с нетерпением ждет наступления поры, в которой происходят настоящие чудеса, а под елкой, украшенной яркими огоньками и мишурой, лежат подарки. А что если существует волшебный народ, который даже не подозревает о существовании такого праздника? Это и предстоит узнать лучшим друзьям-зверятам.
Лео – маленький леопард, который ни дня не может прожить без приключений, зачинщик, непоседа и довольно юркий парень. Тигу – лучшему другу Лео, постоянно приходится отдуваться за непослушание товарища. Каждый день друзья играют и веселятся, но однажды ребята отправляются на поиски волшебного народа, который, по рассказам мудрого гималайского медведя по имени Мапа Пандига, никогда не встречал Новый Год и даже не знает о его существовании.
Лео и Тиг – настоящие герои, ведь кто, кроме них, расскажет жителям о невероятном празднике и, конечно же, о Дедушке Морозе! Преодолевая вместе трудности и опасность, зверята учатся добру, дружбе и взаимовыручке. Приключения, которые их ждут, не только удивят и повеселят вас, но и непременно пробудят в детях самые лучшие чувства. Вас будут ждать праздничная Елка, Дед Мороз и самое настоящее новогоднее чудо!
Мы рекомендуем приходить за час до начала представления: за 45 минут до начала детей ждут развлекательная программа с участием профессиональных артистов, костюмированное представление с хороводами, конкурсами, песнями и танцами! А в фойе детей – праздничная новогодняя елка. Для всех желающих доступны платные услуги аквагрима, продажа памятных сувениров, буфет. Стоимость подарка – 650 рублей.
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