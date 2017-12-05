Эксперты составили список лучших сериалов 2017 года‍

Фото: ТАСС/Zuma/Birdie Thompson
Эксперты признали "Твин Пикс" режиссера Дэвида Линча лучшим телесериалом 2017 года. Рейтинг опубликован на портале Vulture.
Третий сезон "Твин Пикс" вышел на телеэкраны в мае этого года после 26-летнего перерыва. Все 18 серий полностью отсняты самим Линчем. Сюжет развивается вокруг истории с загадочным исчезновением и убийством школьницы Лоры Палмер.
Вторым в списке стал третий сезон драматического сериала "Оставленные". В нем рассказывается о жителях пригородной общины города Мейплтон, откуда внезапно исчезло более ста миллионов человек. Сериал снят по одноименной книге Тома Перротты.
В тройке лидеров также созданная Памелой Адлон трагикомедия "Все к лучшему" – о жизни матери-одиночки Сэм, которая воспитывает троих детей. Четвертое место – у музыкального шоу про жизнь подростков в конце 70-х "Отжиг", пятое – у четвертого сезона мультипликационного проекта "Конь БоДжек".
Также в рейтинг лучших сериалов вошли "Двойка", "Молодой Папа" с Джудом Лоу, пятый сезон мультсериала "Самурай Джек", обладатель Золотого глобуса прошлого года сериал "Чокнутая бывшая" и ситком "Шоу Кармайкла".
Ранее был представлен рейтинг худших отечественных фильмов, составленный на основе отзывов пользователей ресурса "Кинопоиск". В него попали такие ленты как "Защитники" и "Взломать блогеров".
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