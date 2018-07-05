"Бурановские бабушки" стали хранителями Национального дома болельщиков Мексики

Фото: пресс-служба Национального дома болельщиков Мексики Una Probadita de Mexico
Музыкальный коллектив "Бурановские бабушки" стал хранителем Национального дома болельщиков Мексики. Церемония прощания с фанатами прошла 5 июля на территории Гостиного двора.
Ключи от Дома Probadita de Mexico народному ансамблю передали фольклорные музыканты Мексики мариачи. Они спели дуэтом с коллективом. Первой песней стала "Катюша".
"Мы в восьмой раз организовывали проект Una Probadita de Mexico, но этот, в Москве, стал самым грандиозным", – заявил руководитель национального Дома болельщиков Мексики Хавьера Руиз Галиндо.
Он также выразил надежду на успешную игру российской сборной текущем турнире, а также на то, что сборная приедет на мундиаль в Мексику через восемь лет.
Дом продолжит трансляцию матчей на одном из самых большом экранов Москвы. Ближайшие открытые для всех желающих просмотры состоятся 6 и 7 июля.
Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи принимают 11 городов России, включая Москву. Ближайшие игры в столице будут проходит только в "Лужниках". Ранее встречи проходили также на стадионе "Спартак".
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