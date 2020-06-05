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Культура

10:37

Кинокомпании Москвы представят новинки на международном фестивале

культура кино

Фото: кадр из мультфильма "Панда и Крош"

Кинокомпании из Москвы примут участие в международном онлайн-фестивале российского аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital Edition. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"На онлайн-площадке будет представлено более 300 российских проектов от 123 отечественных компаний. Большинство из них сняты столичными кинематографическими и анимационными студиями", – рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Одним из главных лиц фестиваля станет режиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов. В рамках программы Screenlife Fest будут представлены скринлайф-фильмы. Кроме того, он покажет на фестивале военный боевик "Фау-2. Побег из ада".

В список новинок, которые представят онлайн, также вошли сериал "Псих" Федора Бондарчука, документальный фильм о его отце Сергее, трейлер сериала "Перевал Дятлова" и картина Данилы Козловского "Чернобыль: Бездна".

Также особое внимание на фестивале уделят программе российских анимационных фильмов и сериалов и категории картин для совместного производства.

Столичные компании при поддержке городского департамента предпринимательства и инновационного развития также примут участие в международном кинорынке MIFA. Смотр пройдет в период с 16 по 19 июня в дистанционном формате.

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