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17:30

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Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную акции "Ночь музеев"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

11 мая в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная культурной акции "Ночь музеев", которая намечена на 20 мая.

О нововведениях и программе акции будут рассказывать:

  • руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;
  • генеральный директор московской дирекции по развитию культурных центров департамента культуры города Москвы Тимур Вахитов;
  • генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова;
  • директор Мемориального музея имени Скрябина Александр Лазарев.

Смотрите прямую трансляцию 11 мая в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

культурапресс-конференция
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