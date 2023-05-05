17:30События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную акции "Ночь музеев"
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
11 мая в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная культурной акции "Ночь музеев", которая намечена на 20 мая.
О нововведениях и программе акции будут рассказывать:
- руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;
- генеральный директор московской дирекции по развитию культурных центров департамента культуры города Москвы Тимур Вахитов;
- генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова;
- директор Мемориального музея имени Скрябина Александр Лазарев.
Смотрите прямую трансляцию 11 мая в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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