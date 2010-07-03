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Лидер The Rolling Stones Мик Джаггер рассказал о самочувствии после операции в своем микроблоге в Twitter. Врачи заменили музыканту искусственный сердечный клапан.

Мик Джаггер успокоил поклонников, сообщив, что чувствует себя гораздо лучше и уже идет на поправку. Он поблагодарил всех за поддержку и отметил "превосходную работу" персонала больницы.

Thank you everyone for all your messages of support, I’m feeling much better now and on the mend - and also a huge thank you to all the hospital staff for doing a superb job. — Mick Jagger (@MickJagger) 5 апреля 2019 г.

Ранее сообщалось, что Мику Джаггеру сделают операцию на сердце. По словам врачей, 75-летний музыкант должен полностью восстановиться и вернуться на сцену летом. Согласно медицинской статистике, успешный исход операций по замене сердечного клапана составляет 95%.

В конце марта концерты тура The Rolling Stones по США и Канаде пришлось перенести из-за состояния здоровья вокалиста. Тогда Джаггер извинился перед поклонниками и пообещал возобновить выступления как можно быстрее.