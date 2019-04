Лидер The Rolling Stones Мик Джаггер рассказал о самочувствии после операции в своем микроблоге в Twitter. Врачи заменили музыканту искусственный сердечный клапан.

Мик Джаггер успокоил поклонников, сообщив, что чувствует себя гораздо лучше и уже идет на поправку. Он поблагодарил всех за поддержку и отметил "превосходную работу" персонала больницы.

Thank you everyone for all your messages of support, I’m feeling much better now and on the mend - and also a huge thank you to all the hospital staff for doing a superb job.