Трон Наполеона уйдет с молотка

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Во Франции выставили на аукцион трон Наполеона. Начальная цена за императорское кресло – 80 тысяч евро, сообщает ИА "НСН".

Трон в конце XIX века подарил Музею изобразительных искусств в Сан-Франциско американский филантроп Майкл Генри де Янг. Исследователи не сомневаются в подлинности лота.

Аукцион пройдет в воскресенье, 7 апреля, в Фонтенбло – исторической резиденции французских монархов. В ней в 1814 году отрекшийся от престола император прощался со своей армией.

В январе в ходе раскопок на месте села Кривощеково, давшего начало Новосибирску, обнаружили медную пуговицу Наполеоновских времен. Находку исследователи связали с историей местного жителя, ушедшего в армию из родного села.