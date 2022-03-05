Москва онлайн: хиты Уитни Хьюстон прозвучат в оранжерее на ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

7 марта зрители Москвы онлайн в прямом эфире смогут увидеть выступление участницы шоу "Голос" Фантине, которое состоится в оранжерее павильона № 14 на ВДНХ. Концерт будет посвящен творчеству Уитни Хьюстон.

Фантине свободно владеет русским, испанским, английским и французским языками. Певица сотрудничает с Московским джазовым оркестром Игоря Бутмана. Вместе с коллективом она объехала полмира. В 2019 году у Фантине вышел сольный альбом Overdue.

Смотрите прямую трансляцию 7 марта в 17:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.